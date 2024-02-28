Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

8 kadın 1 günde katledildi!

Kadın
  • 28.02.2024 06:00
  • Giriş: 28.02.2024 06:00
  • Güncelleme: 28.02.2024 06:53
8 kadın 1 günde katledildi!
Tuba Ateşci ve Sevilay Karlı

Haber Merkezi

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Son 24 saatte 7 kadın öldürüldü, 1 kadın ise yaşam savaşını kaybetti.

• İstanbul Pendik’te yaşayan Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ümit Karlı gözaltına alındı.

• Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu Hatun Ekrem Aslan’ı silahla vurarak öldürdü.

• İstanbul Çekmeköy’de Emine Ülkü Araz adlı kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

• İzmir’de Özlem Çankaya ayrı yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.

• Bursa’da Murat Demir, geçen yıl boşandığı 2 çocuk annesi Tuba Ateşci’yi, tabancayla vurarak öldürdü.

• Adıyaman Samsat’ta Kasım A., evli olduğu Tuğba A.’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü.

• Denizli’de Afgan Nasım Gol Karımı simli kadın, evinde öldürüldü. Evli olduğu Mohammed Esmail Habibi suç aletiyle yakalandı.

• Erzurum’da cezaevinden firar eden Şafak Saydam’ın silahla vurduğu Elif Saydam yaşam savaşını kaybetti.

Sakaryada Ali Rıza Aslan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü
Cezaevinden firar eden erkek tarafından vurularak ağır yaralanan kadın öldü
Bursada bir kadın barışmaya zorlandığı erkek tarafından öldürüldü
BirGün'e Abone Ol