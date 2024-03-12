Adana Büyükşehir’de en düşük maaş, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yüzde 110 zam yapıldı. Böylece belediye personelinin en düşük maaşı, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira oldu.

Yerel 12.03.2024 14:08 Giriş: 12.03.2024 14:08

Güncelleme: 12.03.2024 14:27 Kaynak: Haber Merkezi

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