Adana Büyükşehir’de en düşük maaş, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yüzde 110 zam yapıldı. Böylece belediye personelinin en düşük maaşı, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira oldu.
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, personel toplantısı ile 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı. Karalar, belediyenin personeline yüzde 110 zam yaptıklarını belirterek en düşük işçi maaşının, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.
Zeydan Karalar, Merkez Park Amfi Tiyatro’da belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.
2024 ile 2025 yıllarını kapsayacak sözleşmede işçiye, ilk yıl için yüzde 110 zam, ikinci yıl için de TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı artı yüzde 3 refah payı verilecek.
Hizmet kalitesinin artacağını savunan Karalar, tüm personele çalışmalarında başarı diledi.