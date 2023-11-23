Ahmet Nur Çebi: Djiku ve Tadic'i Şenol Güneş istemedi

Beşiktaş'ta başkanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin transfer ettiği Djiku ve Tadic'i Şenol Güneş'in istemediğini söyledi. Çebi, Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmekle hata yaptığını ifade etti.

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta düzenlenecek kongrede başkanlığı bırakmaya hazırlanan Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde yaşananlar ve Beşiktaş'ın durumu hakkında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"TADİC VE DJİKU'YU ŞENOL GÜNEŞ İSTEMEDİ"

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Djiku ve Dusan Tadic ile anlaşmaya yakın olduklarını ancak Şenol Güneş'in iki futbolcuyu da istemediğini söyleyen Çebi, "Onana'yı Şenol Hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için" açıklamasını yaptı.

"DERVİŞOĞLU'NUN BABASI YALVARDI"

Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu'yla sezon başındaki görüşmeleri de anlatan Başkan Çebi, "Halil Dervişoğlu konusu, facia bir şey... Babası yalvarıyor, yakarıyor Şenol Güneş'e. Son dakika öbür taraftan 5 milyon TL fazla alınca 'artırın fiyatı' diyor. Haklı olarak hoca da böyle bir futbolcu istemediğini söylüyor" dedi

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA HATALIYIM"

Şenol Güneş'in ardından geçici olarak takımın başına geçen ve hem görevde bulunduğu sürede hem de ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Burak Yılmaz'la ilgili bir soruya da cevap veren Çebi, "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm" diye konuştu.