AKP'de İstanbul için 'bıçak sırtı' değerlendirmesi: Anketlerde hangi aday önde?

AKP kurmayları, İstanbul’da kafa kafaya bir durumun olduğunu belirterek, "DEM ile YRP’nin aday çıkarması İstanbul seçimlerini iyice bıçak sırtı hâle getiriyor" dedi. Kurmaylar, son yaptırdıkları ankette hangi adayın önde çıktığını da açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, sonucun ne olacağına yönelik en fazla merak edilen illerin başında İstanbul geliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP kurmayları, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak Mehmet Altınöz'ü aday göstermesinin, kendileri açısından dezavantaj olduğu değerlendirmesini yapıyor.

"YARIŞ KAFA KAFAYA"

İstanbul anketleri hakkında da konuşan AKP kurmayları, "Şu anda, İstanbul’da kafa kafaya bir durum var" dedi.

AKP kurmayları, "Bizim son anketlerimizde İmamoğlu ile Murat Kurum arasında, Kurum lehine binde 4’lük bir fark görünüyor" iddiasında bulundu.

KÜÇÜK FARKLARLA SONUÇLANACAK

"Rüzgâr Kurum’dan yana ve yükseliş trendine girmiş durumda" diyen AKP kurmayları, "DEM ile YRP’nin aday çıkarması İstanbul seçimlerini iyice bıçak sırtı hâle getiriyor. Seçim çok küçük farklarla sonuçlanacaktır” ifadelerini kullanıyor.