AKP döneminde 7 kez başkan değişti: TCMB'de kim, ne kadar görevde kalabildi?

İktidarın kötü ekonomi politikası her geçen gün artan yoksulluğa neden oluyor. Yurttaşın alım gücü enflasyon karşısında eriyor, zamlar tam gaz devam ederken yurttaş borç üstüne borç yapıyor. İktidarın çözüm için yeniden sarıldığı parasal sıkılaşma ve yüksek faiz politikası da çözüm üretemezken, bilet bir kez daha Merkez Bankası Başkanı için kesildi. Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile AKP iktidarı döneminde MB Başkanlığı koltuğuna oturan isim bir kez daha değişti. 21 yıllık AKP iktidarı döneminde Merkez Bankası Başkanı olarak atanan isimlerin çoğu görev süresini dolduramadı. Son başkan Erkan, yeni görevinde sadece 9 ay kalabildi.

İktidar partisinin kötü ekonomi yönetimi, AKP Genel Başkanı ve Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "önderliğinde" sürekli değişirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da dün gece saatlerinde yaptığı bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Erkan, istifa kararı ile AKP iktidarında yaklaşık 3,5 ay TCMB Başkanlığı yapan Naci Ağbal’ın ardından en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Erkan'ın istifası ile birlikte, AKP iktidarı döneminde başkanlık koltuğuna oturan sekizinci isim Fatih Karahan oldu.

AKP iktidarı döneminde göreve gelen Merkez Bankası başkanları ve görev süreleri sırasıyla şöyle:

• Durmuş Yılmaz (2006-2011)

• Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

• Murat Çetinkaya (2016-2019)

• Murat Uysal (2019-2020)

• Naci Ağbal (7 Kasım 2020 - 20 Mart 2021)

• Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023)

• Dr. Hafize Gaye Erkan (2022-2023)

HAFİZE GAYE ERKAN'IN İSTİFASI

Erdoğan'ın imzasıyla 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı.

Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısıydı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "görevden alındığı" belirtildi.

Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” sözleriyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan’ın aldığı kararla ilgili olarak "tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" demişti.