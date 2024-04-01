AKP'nin önemli isminden seçim değerlendirmesi: Ders verici

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımda "Seçim sonuçları, demokratik refleksin göstergesi. Düşünen, dertli olan herkes için ders verici" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, seçimlere ilişkin kısa değerlendirmesini resmi X hesabından yaptı.

Yazıcı, "Seçim sonuçları, demokratik refleksin göstergesi. Düşünen, dertli olan herkes için ders verici. Biz bu derse hemen ve çok iyi çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını sonraki seçimler için yol gösterici işlev gören Hayati Yazıcı’nın açıklaması şöyle:

"‘Egemenlik, kayıtsız ve şartsız Milletindir’. Millet asla yanılmaz.

Seçim sonuçları, demokratik refleksin göstergesi. Düşünen, dertli olan herkes için ders verici. Sonuçlarının analizi rasyonel bir biçimde yapılabilen seçimler, sonraki seçimler için yol gösterici işlev görür. Biz bu derse hemen ve çok iyi çalışmalıyız.

Dün gerçekleşen yerel seçim sonuçları, Ülkemiz, Milletimiz ve demokratik hayatımız için hayırlı olsun. Bu yerel seçimlerde Millet iradesine göre ‘mazbata’ alan herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

— Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) April 1, 2024 ">