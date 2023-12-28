AKP’li Özlem Zengin baklayı ağzından çıkardı: Hukuk da sizi korumuyor

AKP’li Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak, “Hukuk da sizi korumuyor, merak etmeyin, siyaset de milletimiz de sizi bu manada korumayacaktır” ifadelerini sarf etti.

birgun.net

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın AYM’nin hak ihlali kararına rağmen hapiste tutulması tepki çekmeye devam ediyor. Anketlerde yurttaşın hukuk organlarına olan güveninin düşük olduğu belirtilirken; bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de bu yönde bir çıkış geldi. Özel, konuya ilişkin anketlerde Türkiye’de her 100 kişiden 83’ünün (yüzde 83) adalet sistemine güvenmediğini gözlemlediklerini belirtti.

Bu yöndeki tartışmalar devam ederken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in 25 Aralık’ta Meclis kürsüsünden sarf ettiği ifadeler, hukuk sistemine olan güvenin neden dip seviyelerde olduğunun göstergesi niteliğinde.

Erdoğan ve partisine olan eleştirileri ‘düşmanlık’ olarak niteleyen AKP’li Zengin, sözlerinin devamında ‘hukukun ve siyasetin’ hedef aldığı kişileri korumadığını da söyledi.

Zengin’in konuşmasındaki ilgili bölüm şöyle:

“Yeni gelen konular var, konuşmalar var, bu konuşmalar konusunda tabii, Filistin meselesine özel bir alan açmak istiyorum. Şöyle bir tablo görüyorum: Medeni Kanunu tabii, biz hukuk fakültelerinde eski medeni kanunları da okuma imkânımız oluyor, eski Medeni Kanun’un 2'nci maddesinin ikinci fıkrasını size okumak istiyorum, diyor ki: ‘Bir hakkın sırf gayri izrar eden suistimalini kanun himaye etmez.’

Yani, bir kötü niyetle, aslında, suistimal ederek, zarar vermek kastıyla bir hakkın kullanımını hukuk korumaz. Biliyor musunuz, siyaset de korumuyor. Siyaset de korumuyor. Bundan neyi kastediyorum? Şimdi, Filistin'le alakalı bu kürsülerde konuşmalar duyuyoruz. Fakat, bu yüksek hacimli, yüksek volümlü içinde bir sürü de aslında yalan da olan konuşmalar yapılırken aman Allah’ım, Netanyahu’nun adı geçmiyor. İsrail, hiç ortada yok. Varsa yoksa ne var? ‘Erdoğan… Erdoğan… Erdoğan… Ak Parti… Ak Parti… Ak Parti…’ Yahu, bir fail varken önce failden bahsedersiniz, önce failden. Siz, faili bir kenara koyuyorsunuz, neymiş efendim, ‘Faile öyle değil de böyle yapılsaymış’ diye faili neredeyse hiç anmadan Ak Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyorsunuz.

'HUKUK DA SİZİ KORUMUYOR'

Ya, vallahi, hakikaten, bunlar çok üzüntü verici işler, memleket adına üzüntü verici işler. Bunları görmekten hicap ediyorum, bunu söylemem lazım. Bu nasıl bir düşmanlıktır ya? Bu nasıl bir düşmanlıktır? İnanılır gibi değil! Hukuk da sizi korumuyor, merak etmeyin, siyaset de milletimiz de sizi bu manada korumayacaktır."