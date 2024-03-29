AKP’nin kampanyası camiye taşındı: Cami bahçesinde seçim propagandası

AKP teşkilatı, Gaziantep’teki camilerde cuma namazı için gelen yurttaşlara kolonya, kalem, kahve ve "Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği" kitapçığını içeren propaganda paketi dağıttı. Uygulamaya tepki gösteren CHP’li Hasan Şencan, "Camide seçim çalışması yapacak kadar gözleri dönmüş" dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP Gaziantep Teşkilatı, seçim çalışmalarını camilerin içine kadar taşıdı. Kentteki camilerin büyük bölümünde yurttaşlara propaganda paketi dağıtıldı. Teşkilat üyelerinin, bazı camilerin bahçesine kadar girdiği ve dağıtımı burada gerçekleştirdiği görüldü.

Cuma namazı için camilere giden yurttaşlara dağıtılan paketin içeriği de dikkati çekti.

PROPAGANDA PAKETİ

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi logolu bez çantanın içinde kolonya, blok kağıt, kahve ve kalem olduğu öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Fatma Şahin’in fotoğrafının yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği’nde Gaziantep İmzası" kitapçığı da paketin içinde yer aldı. Kalemin, kahvenin ve blok kağıtların üzerinde yine AKP’li Fatma Şahin’in isminin yazıldığı bildirildi.

"GÖZLER DÖNMÜŞ"

Gaziantep Şahinbey Belediye Meclisi CHP Üyesi Hasan Şencan, seçim çalışmasının ibadet alanlarına taşınmasına tepki gösterdi. Yaşananları, 'rezillik' olarak değerlendiren Şencan, şunları söyledi:

"Cuma namazı sırasında cami içerisinde seçim propagandası yapacak kadar gözleri dönmüş. Bir yandan ibadetini yapmaya çalışan vatandaşlarımız, bir yandan koltuk sevdası için her şeyi yapan siz. Yazıklar olsun. Oy uğruna yaptıklarınızdan sizin adınıza biz utanıyoruz. Camilerimiz ibadet içindir ama AKP zihniyetinde ne ibadete saygı var ne de ibadet eden vatandaşlarımıza. İki gün sonra seçim bitecek ama tüyü bitmemiş yetimin hakkını mübarek günde Allah’tan korkmadan yiyebiliyorlar. Bu koltuk sevdası geçecek ama siz bu rezillikleriniz ile ortada kalacaksınız. Dini, koltuk sevdanıza alet ediyorsunuz ama bu halk size en güzel cevabı verecek. Gaziantep’te tuz koktu, 31 Mart akşamı ise bu pisliklerinizi Halkçı Belediyecilik anlayışımızla temizleyeceğiz."