Akşener'in sözlerine tepki yağdı: Hangi siyasi cinayet mertçeydi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün Sivas’ta yaptığı konuşma sırasında “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi, onun için de hiçbirimiz korkmadık” sözlerine tepki yağdı.

Partisinin dün Sivas Belediye Başkan adayını açıkladığı konuşmasında 30 Aralık 2022’de Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini anlatan Meral Akşener, geçmişte yaşanan siyasi cinayetlerin 'mertçe' olduğunu öne sürdü.

Siyasi cinayetler yüzünden yakınlarını kaybeden ve kayıp yakınlarıyla dayanışma gösteren pek çok kişi, Akşener’in konuşmasının bu kısmını alıntılayarak yaşadıklarını hatırlattı.

İYİ Parti liderine tepki gösterenlerden biri, 28 yıl önce gözaltında polisler tarafından dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe’ydi. Göktepe, "Faili meçhullerin müsebbibi olarak çok namertsiniz" yazdı.

Evet çok mertçe(!) Metin Göktepe'nin katillerini uzun süre adaletten kaçırarak, sakladınız ve korudunuz... Faili meçhullerin müsebbibi olarak çok namertsiniz, çook...#ArşivUnutmaz https://t.co/JdaDMsHhgS — meryem göktepe (@Meryemce_34) January 18, 2024

Babası Nesimi Çimen’i 1993’teki Madımak katliamında kaybeden Mazlum Çimen de şunları yazdı:

Meral Akşener den duydugumuza göre, siyasi suikastlerde öldürülen bütün abilerimiz ablalarımız babalarımız analarımız kardeşlerimiz MERTÇE ! Öldürülmüş.. Ama yani Hiç olmazsa mertçe ÖLDÜRÜLMÜŞLER.! Bu nasıl bir laf yaa 😳 Acının Beşiğini sallamak...😔 — Mazlum Çimen (@MazlumCimen) January 19, 2024

1993’te Ankara’da işyerinin önünden kaçırıldıktan iki gün sonra cenazesi bulunan Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Mecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın da Akşener'in sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

‘Mertçe işlediğiniz siyasi cinayetlerle’ kaybettim ben babamı!



Ben 30 yıldır babamın akıbetini sorarken sizin siyasi güdümdeki yargınız beraat kararı ile ödüllendirdi üstadın Mehmet Ağar’ı



Bizi eksik bıraktınız… İki elimiz yakanızda ! https://t.co/oa0EXemEC8 pic.twitter.com/OEqjswwBD8 — Eren Baskın (@erenbaskin) January 18, 2024

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin de “‘Mertçe cinayet’ dediği kimler biliyoruz değil mi?” yazdı.

Korkunç hatta korkunç ötesi!! ‘Mertçe cinayet’ dediği kimler biliyoruz değil mi? Şiddeti savunan bu açıklama ancak böylesine bir Distopya da yapılabilir! Bizim ölülerimizden söz ediyor👇🏿 https://t.co/1Dt74agqz9 — Eren Keskin (@KeskinEren1) January 18, 2024

Akşener’in ‘mertçe işlenen siyasi cinayetler’ ifadesine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları da tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Dün partisinin Sivas teşkilat buluşmasına katılan Akşener, şunları söylemişti:

“Sinan Ateş’i torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi, onun için de hiçbirimiz korkmadık. O çocuğun babasını torbacılar katletti, onların ne yapacağını bilmiyor. Bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Sizden talep ediyorum, önce bu adamı seçin, sonra bizi seçin. Bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin.”