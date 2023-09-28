Altın Portakal'da geri adım: ‘Kanun Hükmü’ yarışma seçkisine alındı

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin, yarışma seçkisinden çıkarılmasının ardından gelen tepkiler geri adım attırdı. Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel yarışma seçkisine geri alındı.

Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkartılmasına yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından festival yönetimi geri adım attı.

Altın Portakal Film Festivali'nde kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden alınan 2 kişinin mücadelesinin anlatıldığı 'Kanun Hükmü' filmi seçkiden çıkarılmış, 3 dalda filmleri yarışan onlarca yönetmen, filmlerini festivalden çektiklerini duyurmuştu.

Tepkilerin ardından sosyal paylaşım sitesi X'ten (Twitter) açıklama yapan Altın Portakal Film Festivali yönetimi, filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir"

pic.twitter.com/VaKzKVL41a — Antalya Altın Portakal Film Festivali (@AntalyaFF) September 28, 2023

MUHİTTİN BÖCEK: BİZ SADECE EV SAHİBİYİZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, 'Kanun Hükmü' belgeselinin gösterimden çıkarılmasıyla ilgili eleştirilere günler sonra verdiği cevapta isim vermeden filmin sansürlenmediği söyledi.

Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Altın Portakal Film Festivali, tarihin en zorlu dönemlerinde var olmuş ve filmlerin sınırları aşan tüm duygularına ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yanında ve karşısında olduğu ne varsa, sanatla dile getirilmiş olmasına özgürlük olarak bakmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıl boyunca; seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir.

Son 4 yıldır olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi filmlerin ve kurulan hayallerin büyümesi için festival süresi boyunca sadece ve sadece ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Bu ev sahipliği uluslararası bir festival olan Altın Portakal Film Festivalinin bağımsızlığı ve özgür yapısı için kritik bir öneme sahiptir.

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizle; Antalya’mıza ve sinemaseverlere verdiğimiz sözü tutarak, çalıştığımız her alanda olduğu gibi sinema emekçilerinin gayretlerine daima destek olacağız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Festivalimizin 60. yılını kutlarken Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni daha da ileriye götürmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kamuoyunun dikkatine



Antalya Altın Portakal Film Festivali, tarihin en zorlu dönemlerinde var olmuş ve filmlerin sınırları aşan tüm duygularına ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yanında ve karşısında olduğu ne varsa, sanatla dile getirilmiş olmasına özgürlük… — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) September 27, 2023

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NE OLMUŞTU?

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır" derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söylemişti.

Sansüre tepki gösteren 20 jüri üyesi, film yeniden seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

Sansür nedeniyle festivalde görev yapacak 20 jüri üyesinin çekilmesinin ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı almıştı.