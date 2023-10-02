Ankara’daki saldırıdan önce öldürülen veteriner teknikeri Mikail Bozlağan defnedildi

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren saldırganların aracını gasp edip öldürdüğü veteriner teknikeri Mikail Bozlağan Kayseri'de toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan saldırganlarca öldürülen ve aracı gasp edilen 24 yaşındaki veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile yurttaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.