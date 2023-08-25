'Atatürk' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Atatürk' filminden ilk fragman geldi. Fragmanı filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli paylaştı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 'Atatürk' filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği 'Atatürk' filmi, 3 filme dönüştürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, FOX TV'de yayınlanacak.

Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek.

İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek.

Filmde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli, ilk fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

İynemli, paylaşımında şunları söyledi:

"1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK…"

1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi… pic.twitter.com/tQBDnQSWcg — Aras Bulut İYNEMLİ (@Aras_B_iynemli) August 25, 2023

DİZİDE ROL ALAN İSİMLER

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk filminde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Dizideki diğer karakterler ise şöyle: Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.