Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Müslüman dünyası cesur kararlar almalı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Müslüman dünyası bağımsız Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar almalı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve bölgedeki son duruma ilişkin "Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar almalı" dedi.

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