Bakan Işıkhan'dan açıklama: Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak. İkramiyeye ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Işıkhan, "ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 50'ye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 40'a yakın zam" yapılacağını söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak 5 bin lira verileceğini duyurdu.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kasım ayının 15’ine yakın bu ödemeyi yapacağız” dedi.

TRT Haber'e konuşan Işıkhan, "Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete yapılması beklenen zamma ilişkin de açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Aralık ayı başlarında işçi işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceğiz. 6 ayı kapsayacak istişarelere başlayacağız. Hedefimiz şu çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmeme ilkesi" dedi.

EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

Işıkhan memur ve emeklilerin beklediği zam hakkında ise, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

EYT AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, bugüne kadar 2 milyon EYT başvurusunun sonuçlandırıldığını ve sigortaya bildirildiğini söyledi.

120 bin dosyaya ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bilgisini verdi.