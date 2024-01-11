Bakan Türkiye’den İsrail’e giden gemi sayısını açıkladı

Türkiye’den İsrail’e günde 8 geminin gittiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Türkiye’den 7 Ekim’den bu yana 480 gemi direk, 221 gemi transit olarak İsrail’e gitti” dedi.

Filistin’e yönelik saldırıları devam eden İsrail’e dünyadan olduğu gibi Türkiye’den de tepkiler yükseldi. AKP başta olmak üzere sağ partiler her ne kadar Filistin konusunda esip gürlese de İsrail’le ticari ilişkilere değinilmiyor. Öte yandan bu partilerde siyaset yapan isimlerin şirketlerinin İsrail’le ticaretini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Bu konudaki tartışmalar devam ederken gazeteci Kemal Öztürk'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Türkiye limanlarından İsrail’e kaç gemi gidiyor?” sorusunu yanıtladı.

Yüzde 30’luk düşüşe rağmen İsrail’e günde 8 geminin gittiğini açıklayan bakan, soruya şöyle yanıt verdi:

“7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türkiye limanlarından İsrail’e 701 gemi sefer yapmıştır. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir. Bu rakamlar gerek ülkemizden direk İsrail limanına giden, gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail’e giden gemi sayısının toplamıdır.”

Bu gemilerin ne kadarının Türkiye’den yük taşıdığı, ne kadarının transit geçiş yaptığı sorulan Uraloğlu şu yanıtı verdi:

“Yaklaşık olarak üçte biri transit, üçte ikisinin ilk kalkış yeri Türkiye diyebiliriz. Yani Türkiye’den 7 Ekim’den bu yana 480 gemi direk, 221 gemi transit olarak İsrail’e gitti.

Bir önceki yıla göre İsrail limanlarına giden gemilerde toplam % 30’luk bir düşüş var. Toplamda 2.8 Milyon ton mal taşınırken, şimdi 1.9 Milyon ton mal taşınıyor.”

“Bu gemilerin bir kısmı Filistin Devletine de yük taşıyor sanırım. Bunun ayrı bir istatistiği tutulabiliyor mu?” sorusuna yanıt veren Uraloğlu, şunları dedi: “Bunu ayırt edemiyoruz maalesef. 1967 anlaşmasına göre tüm sahil şeridini ve limanları İsrail kontrol ediyor. Bu yüzden Filistinli kardeşlerimizin bir özgürlüğü yok. Filistin’e gidecek her türlü mal İsrail’in kontrolü ile gidebiliyor. Ancak bu savaş ortamında Filistin’e giden mal miktarının az olduğunu söyleyebiliriz.”