Bakan Yerlikaya'dan 'Narkogüç’ operasyonu açıklaması: 158 şüpheliden 55'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı" bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yakalanan 158 kişiden 55'inin tutuklandığını duyuran Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma’mız 12 ilimizde NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi. Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor."