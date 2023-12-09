Bakırhan'dan yerel seçim mesajı: "Başka bir yol deneyeceğiz"

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul'da konuştu. Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Bakırhan, her yerde aday çıkarma eğiliminde olduklarını ancak güç birliğine de kapıyı kapatmadıklarını vurgularken hem CHP'ye hem de iktidara eleştiriler yöneltti.

İstanbul’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kağıthane’de düzenlenen halk buluşmasına katılan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.

"Kürtlerin, emekçilerin, sol sosyalistlerin, kadınların bu ülkede yaşadığı bu kadar zulüm varken pozitif şeyler anlatmak da güç oluyor" diyen Bakırhan yerel seçimlerdeki yaklaşımları için "Kazan - kazan politikası izleyeceğiz" dedi:

"Bu seçimler bizim için tarihi önemdedir. Bu seçimlerde, şimdiye kadar denemiş olduğumuz yol ve yöntemlerin dışında başka bir yol deneyeceğiz. Sadece Kürdistan coğrafyasında kazanan olmayacağız. Batıda da Kürtlerin, emekçilerin, ezilenlerin, yoksulların bulundukları her ilde, ilçede, beldede iradelerinin yönetimlere yansıyacağı bir politikayı, yani kazan-kazan politikasını izleyeceğiz."





"SADECE SEÇİM GELDİĞİNDE BİZİ HATIRLIYORLAR"



AKP karşıtı siyasetlerinin güçlenerek devam edeceğini vurgularken CHP'ye yönelik de eleştiriler getiren Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"2015 yılından beri olan AKP karşıtı o siyasetimiz devam edecek, daha güçlü devam edecek. Edanur yoldaşlarımıza işkence yaptıkları sürece, Doğan Erbaşlar cezaevinde olduğu sürece, Eş Genel Başkanlarımız cezaevinde olduğu sürece daha güçlü ve örgütlü bir şekilde devam edecek. Ancak son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Sizlere soruyorum. Siz söyleyin, Selçuk Mızraklı içeri atılırken, yerine kayyım atanırken bizim oylarımızla seçilenler neredeydi? Cizre’de panzerler genç çocukları ezerken buralardan tek bir eleştiri duydunuz mu?

Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler. Biz oylarımızı AKP kaybetsin diye verdik ama demokrasi kazansın diye de verdik, emekçiler kazansın diye de verdik."



"UZLAŞTIĞIMIZ BİR PARTİ YOK"

Mevcut durumda her yerde kendi adaylarını gösterme eğiliminde olduklarını ancak güç birliğine de açık olduklarını vurgulayan Bakırhan, şunları söyledi:

"Biz, halkımızın da bize belirttiği gibi, başta İstanbul olmak üzere her yerde kendi adaylarımızı çıkarma eğilimindeyiz. Bu tabii güç birliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama bu işbirliği kapalı kapılar arkasında olmayacak. Bu işbirliği sizlerden kaçırılmayacak, kamuoyundan gizlenmeyecek. Biz buradayız, bizimle birlikte başta İstanbul ve ilçeleri olmak üzere Türkiye’de yerel yönetimleri yönetmek isteyenler varsa kapımız açıktır, kamuoyu önünde konuşuruz. Bizim Türkiye halklarından saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bundan sonraki politikamız budur."

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLMALI"



2024 yılı için belirlenecek asgari ücret hakkında da değerlendirme yapan Tuncer Bakırhan, "Asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı olmalı. Yoksulluk sınırı 46 bin lira ise en az 23 bin lira, 50 bin lira ise en az 25 bin lira olmalıdır. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olacağız ve mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.





