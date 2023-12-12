Betül Mardin Seminerleri 15 yaşında

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği Betül Mardin Seminerleri devam ediyor. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek seminerde 'Bilim İletişim’i konusu ele alınarak ‘Doğru Bilim’ tartışılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, her yıl iletişim sektörünün önemli isimlerini ağırladığı 'Betûl Mardin Seminerleri'yle iletişim alanındaki gelişmeleri, trendleri ve değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Bu yıl 15'incisi düzenlenen seminerde, sahte ve yalan haberler ile gerçeklik algısının dönüştüğü günümüzde farklı disiplinlerden bakış açıları ile ‘Bilim İletişim’i konusu ele alınarak ‘Doğru Bilim’ tartışılacak.

Seminer, 21 Aralık 2023, Perşembe günü saat 10.00-16.00 arasında santralİstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Seminerde bilim insanları, medya aktörleri, ana akım ve çevrimiçi bilim anlatıcıları gibi bilim iletişiminin eski ve yeni aktörlerine odaklanarak, Türkiye ve dünyadaki bilim iletişimi uygulamaları, mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele alacak.

SEMİNER İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK

Seminerde kovid-19, yapay zekâ, iklim değişikliği ve deprem gibi konularla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri bilim ve medya bakış açısı ile akademisyenler ve medya uzmanları tarafından değerlendirilecek. “İyi, Kötü, Sözde İletişim” mottosuyla gerçekleşen “Bilim İletişimi” semineri “Farklı Disiplinlerden Bilim İletişimi Sorunlarına Akademik Yaklaşımlar” ve “Farklı Disiplinlerden Bilim Haberlerinin Medyada Ele Alınış Biçimleri” başlıklı iki oturumda gerçekleşecek.

Seminerin ilk oturumunda Prof. Dr. Osman Selim Badur “Sağlık alanında bilgi iletişimi sorunu: Aşı-karşıtlığı örneği”, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan “Deprem Bilimde Terimler, Kavramlar, İddialar ve Gerçekler”, Prof. Dr. Serkant Ali Çetin “Bilim ve Teknoloji İletişimine Vektörel Yaklaşım", Doç. Dr. Suncem Koçer “İnfodemi Bağlamında Bilim İletişimi Stratejileri” ve Prof. Dr. Burak Özçetin ise “Medyatikleşme ve Yakınsama Çağında Tarihin Kötüye Kullanımları” gibi konu başlıklarını ele alacak.

İkinci oturumda ise Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra “İklim Değişikliği Konusunda Medya Haberleri ve Kamu Algısı”, Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Can Ertuna “Sansür, Reyting ve Vasatlık Kıskacında Medyanın Bilimsel Bilgiye Yaklaşımı”, Sözcü Gazetesi Dijital Dönüşüm Lideri Reha Başoğul “Dijital Medya Dönüşümlerinde Dezenformasyon Tehditleri, Teyit.org Eğitim Uzmanı Esra Özgür “Bilimsel Yanlış Bilgilerle Mücadelede Sorun ve Çözüm- Bilim Haberleri”, Hypatia Bilim Youtube Kanalı Kurucusu Nurcan Seven “Toplumsal Kırılma Anlarında Bilim İletişiminin Önemi” ve Yalansavar sitesi ile Safsata kitabının yazarı Dr. Tevfik Uyar ise “Medyanın Astrolojiyle İmtihanı” gibi sözde bilim konularına değinecek.