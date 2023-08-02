Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı

Philip Morris sigara grubunda Marlboro tütüne 10 TL zam geldi. Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 45 liradan 55 liraya çıktı.

Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 45 liradan 55 liraya çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medyadan fiyat listesini paylaştı: