Börklüce Kültür Sanat Festivali başladı

İzmir’in Karaburun ilçesinde 1’inci Börklüce Kültür Sanat Festivali başladı. Dört gün sürecek festivalde söyleşiler, paneller, şiir dinletileri gerçekleştirilecek. Festivalin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, eski Karaburun Cezaevi alanında Börklüce Kültür Merkezi yapacaklarını duyurdu.

BİRGÜN EGE

Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 1’inci Börklüce Kültür Sanat Festivali dün başladı. “Barış yine de barış!” olarak belirlen festival, 3 Eylül tarihine kadar sürecek.

Festivalin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye olarak satın aldıkları eski Karaburun Cezaevi alanında belediye hizmet binası ve Börklüce Kültür Merkezi yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, “Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki ilçemizde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaburun Merkez planlarının netleşmesi ardından temeli atacağız. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da temel atma töreni davetimizi halkımız adına ilettim. Kendileri katılacaklarını beyan ettiler. İleride Börklüce Mustafa Festivali etkinliklerimizi de kentimize yeni kazandıracağımız bu merkezde yapacağız” dedi.

Festivalin ilk söyleşi etkinliği ise Karaburun Belediyesi Basın Müşaviri Gazeteci Mahir Dinç moderatörlüğünde, CHP Eski PM Üyesi ve Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Özkan Yıldız ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek katılımıyla, “Börklüce İsyanı ve Geleneğinden Günümüze” başlığı altında yapıldı. Yıldız, Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa’nın toplumdaki etkilerini, Seyrek ise, isyanların dünden bugüne yansıyan farklılık ve benzerlikleri anlattı. Söyleşi ardından Özgür Tiyatro’dan Özgür Başkaya, Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı’ndan şiirler seslendirdi. Son olarak Geniş Merdiven Orkestrası ile türküler ve şarkılar söyledi.

FESTİVALDE BUGÜN NELER VAR?

Festivalde bugün ise ‘Kadın’ başlıklı bir program gerçekleşecek. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Kadın Yaşam Özgürlük”, Melda Yaman, Emel Yuvayapan ve Delal Yatçı da “Sinema ve Kadın” panelinde konuşacak. Panelin ardından Latif Tiftikçi anlatımıyla Nazım Hikmet Şeyh Bedrettin Destanı’ndan “Bedrettin Oratoryosu” sahnelenecek. Son olarak sanatçı Yasemin Göksu konseri ile ikinci gün tamamlanacak.