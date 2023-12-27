Borsa İstanbul’da panik havası var

Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşanırken manipülasyon iddiaları gündemde. Dedikodular olduğunu belirten Sermaye Piyasaları Uzmanı Cibre, "Alıcı da olmadığı için piyasanın düşüşü sert ve hızlı oldu.” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Borsa İstanbul’da son bir haftada yaşanan sert düşüş küçük yatırımcıyı paniğe sürükledi. BIST 100 endeksinde yer alan hemen hemen her hissenin kayba uğradığı görüldü. Yakın zamana kadar art arda tavan olan halka arz hisseleri de tabanı gördü. Yaşanan düşüşün en önemli sebeplerinden biri mevduat faizlerindeki yükseliş oldu.

Yüksek enflasyon ortamında gelir elde etmek için en büyük araç Borsa oldu. Yapılan son faiz artışıyla beraber piyasa faizlerinin yüzde 50’lere yaklaşması, küçük hisselerden çıkan bir kısım yerli yatırımcı için mevduat faizlerini alternatif yaptı. Ayrıca son günlerde yaşanan düşüşün manipülasyon kaynaklı olduğuna dair iddialar da panik havasını körükledi. Cuma gününü 7,558 puandan kapatan BIST 100 endeksi 7,230 seviyesine kadar geriledi.

Tartışmaların odağındaki Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin (Gübretaş) hisseleri, SPK’nin yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımını reddettiği 15 Aralık’tan bu yana düşüyor. Hisse fiyatı, 15 Aralık’taki zirvesinin ardından yüzde 51 düştü. Gübretaş, hisselerinde son bir haftada yaşanan çöküşe ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada hissedeki sert düşüşe ilişkin yoğun sorular geldiği belirtilirken gerekçe olarak gösterilecek bir durumun olmadığı ifade edildi. Ancak düşüşte Gübre Fabrikaları'nın yüzde 8'ine sahip olan Oğuzhan Şahinkaya’nın zor durumda kaldığı için yaptığı satışlar neden olarak gösteriliyor. Kayıpların ardından Borsa İstanbul tarafından dün KAP’a yapılan açıklamalarda da 5 hisse için tedbir kararı uygulandı.

SIKILAŞMA ETKİSİ

Sıkılaşmanın etkilerinin Borsa’da görülmeye başladığını kaydeden Sermaye Piyasaları Uzmanı İris Cibre, “Ekonomide yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla Borsa’nın bundan etkilenmesi çok doğal. Panik havasını kestirmek zor. Borsa’da 7,330 seviyesi destek anlamında çok önemli bir seviyeydi. Oraya düşeceğini söylemiyorum fakat teknik olarak 6,800’e kadar boş seviye var. Teknik seviyeler doğrultusunda insanlar biraz daha panik olmuş olabilirler. Kotasyonlar boş olduğu için alıcı da olmadığı için piyasanın düşüşü daha sert ve hızlı olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Piyasada bir takım dedikodular olduğuna dikkat çeken Cibre, bunun da panik yarattığını kaydetti. Piyasadaki 8 milyon yatırımcının 5 milyonunun küçük yatırımcı olduğunu kaydeden Cibre, “Küçük yatırımcılar halka arzlara girmiş durumda ve ortalama portföy büyüklükleri 8-9 bin TL civarında bulunuyor. Bir de büyük yatırımcılar var. Büyük yatırımcıların spekülatör tarafları, zaten birkaç ay önce mevduata geçmeye başladılar. Onun dışında kalan borsa profesyoneli spekülatörler de ciddi alış yapmıyorlar. Bu da borsayı yukarı doğru tetikleyemiyor. Piyasa aşırı sığ, asıl mesele de bu aslında. En ufak bir satış hareketinde 5-6 kademe inebiliyor tahtalar” dedi.

Panik havasının kimseye fayda sağlamayacağını belirten Cibre, “Mesela 2024’de ekonominin yavaşlamasını beklerken sanayi hisselerine girmek çok da mantıklı olmaz. Bu tip seçimlere dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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‘MANİPÜLATÖR’E OPERASYON

İstanbul'da dün gerçekleştirilen operasyonda 'borsa manipülatörü' olarak bilinen Nihat Özçelik “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj, tehdit" suçlamalarından 7 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülen Özçelik çok kısa sürede milyar dolarlık servet yaptı. Birçok kez borsada işlem yasağı cezası almasına rağmen Özçelik’in bu yükselişinin arkasında borsa, emniyet ve yargı üçgeninde kurduğu düzen olduğu iddia ediliyor. Özçelik’in yükseliş dönemi SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun başkanlık dönemine denk geliyor. Taşkesenlioğlu’nun kardeşi eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile gizli ortak olduğu ileri sürülen Özçelik’in bu dönemde 13 şirketin halka arzını gerçekleştirdiği ileri sürülüyor. Özçelik’in bu dönemde borsada birçok usulsüz işlem yaptığı iddia edilmişti.

Operasyonun "tecavüz, şantaj ve tehdit" suçlamasıyla yapılan şikayet üzerine başlatıldığı belirtilirken savcılıktan yapılan açıklamada "Borsa manipülasyonuna yönelik herhangi soruşturma bulunmamaktadır" denildi.