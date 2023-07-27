Borsada günün ilk yarısında rekor seviye
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2023 yıl sonu enflasyon verilerini açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan ve yüzde 0,95 değer kazancıyla 6.808,09 puan oldu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı 2023 yıl sonu enflasyon verileri Borsa İstanbul'da yükselişe neden oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan ve yüzde 0,95 değer kazancıyla 6.808,09 puan oldu.
Toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükselttiklerini, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncellediklerini ve 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.
Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz" dedi.
Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.