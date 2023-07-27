Borsada günün ilk yarısında rekor seviye

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2023 yıl sonu enflasyon verilerini açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan ve yüzde 0,95 değer kazancıyla 6.808,09 puan oldu.

Ekonomi 27.07.2023 13:13 Giriş: 27.07.2023 13:13

Güncelleme: 27.07.2023 13:24 Kaynak: AA

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