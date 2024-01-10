Bu karanlığın taşları AKP’den

AKP iktidarının gerici politikaları selefi, cihatçı azınlıkları cesaretlendiriyor. Son olarak Fatih’te camide saldırı düzenlendi, Batman’da hilafetçiler yürüdü. İktidarın uygulamaları, tabanı radikalleştirirken AKP ektiğini biçiyor.

Politika Servisi

Tarikat ve cemaatlerin önünü açan, ‘ne istedilerse veren’ onların talepleriyle konser ve festivalleri yasaklayan, televizyon dizilerine cezalar kesen, Filistin’e destek mitinglerinde hilafet çağrılarına göz yuman iktidar, köktendinciliğin yollarını döşüyor. Gerici kesimlerin desteğini almak, milli ve manevi değerler söylemiyle muhafazakâr tabanı konsolide etmek için girişilen politikalar selefi, gerici, azınlık grupları cesaretlendiriyor. Ilımlı siyaset söylemi yerini radikal İslamcılığa bırakırken günün sonunda ülkeyi tehdit eden bir hukuksuzluk ve şiddet iklimi yaratılıyor.

Son olarak Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S’nin akşam namazının ardından Fatih Camisi’nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta’nın Ö.S’yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi. Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi. Şüpheli dün çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili açıklama yaparak saldırının tüm detaylarıyla ortaya çıkarılmasını istedi.

DÖRT BİR YANDA HİLAFET ÇAĞRISI

1 Ocak’ta Filistin’e destek bahanesiyle Galata Köprüsü’nde düzenlenen miting, şeriat gösterisine dönüştürüldü. İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atan köktendinci Hizb ut-Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim’den bu sefer de apaçık bir meydan okuma geldi. Söz konusu grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, hilafet çağrısı yaptı.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR’ın gençlik kolları da Batman’da ‘Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor’isimli bir yürüyüş düzenledi. Son dönemde tartışma yaratan hilafet bayraklarının taşındığı yürüyüşe iki kişi atlarıyla öncülük etti.

Hilafet çağrılarına tepkiler sürerken bu kez Anıtkabir’de şeriat çağrısı yapıldı. Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’e giden bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından tutuklandı.

EN UFAK ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOK

Fox TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, bir süredir tarikatlar tarafından hedef tahtasına konuldu. Dizi önce İsmailağa Cemaati’ni rahatsız etti. İsmailağa Cemaati, dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Hedef gösterilmesinin ardından RTÜK de dizi hakkında inceleme başlattı. Dizinin afişine Şişli’de bulunan afişine boyalı saldırı düzenlendi. Dizinin çekim izinleri de iptal edilirken izleyiciler, önceki akşam yayınlanması gereken saatte RTÜK uyarısı ile karşılaştı. Kanalda dizi yerine belgesel yayımlandı.

Sanat ve sanatçılar da pek çok kez hedef tahtasına konuldu. Festivaller, konserler tarikat ve cemaatlerin hedef göstermesi sonucu Valilikler tarafından iptal edildi. Geçtiğimiz yaz İBB’nin Artİstanbul Feshane’deki sergisi önünde bir araya gelen gerici grup sergideki eserlerin ‘milli ve manevi değerlere hakaret’ içerdiğini bahanesiyle saldırı girişiminde bulundu.

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BAKAN TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki sendika, dernek ve siyasi partiler, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Fethiye Adliyesi önünde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmek üzere Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na bireysel suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Tekin hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘677 Sayılı Tekke Ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine Ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men Ve İlgasına Dair Kanun’una aykırılık’ suçlamalarıyla kamu davası açılması talep edildi. Adliye önünde yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı’nın TBMM’de yaptığı, tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları, devletin laik ve demokratik niteliğine açık bir saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.