Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Çanakkale’de önceki gün başlayan ve 11 köyü etkileyen orman yangınları bu sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Güncel 24.08.2023 16:22 Giriş: 24.08.2023 16:22

Güncelleme: 24.08.2023 16:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA