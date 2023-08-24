Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Çanakkale’de önceki gün başlayan ve 11 köyü etkileyen orman yangınları bu sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınında tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.
Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.
İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
YANGIN 3. GÜNÜNDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Çanakkale’deki önceki gün başlayan orman yangını bu sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın nedeniyle 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmiş olabileceğini söylemişti.