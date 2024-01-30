CHP Çiğli'de aday protestosu

CHP Genel Merkezinde İzmir adayları belirlenirken, hareketli saatler yaşandı.. Çiğli'de Uygar Yıldırım isminin Parti Meclisi'ne önerildi ve görüşülerek adaylaştı. Bu gelişme üzerine partililer, Çiğli İlçe Binası'nın önünde toplanarak Yıldırım isminin adaylaştırılmasına 'ithal aday istenmiyoruz' diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezinde İzmir adayları belirlenirken, hareketli saatler yaşandı.. Çiğli'de Uygar Yıldırım isminin Parti Meclisi'ne önerildi ve görüşülerek adaylaştı. Bu gelişme üzerine partililer, Çiğli İlçe Binası'nın önünde toplanarak Yıldırım isminin adaylaştırılmasına 'ithal aday istenmiyoruz' diyerek tepki gösterdi.

Ege Postası'nın haberine göre; CHP aday belirleme sürecinde İzmir’den sadece 6 ilçe adayı belirlemişti. Bugün İzmir özel gündemiyle toplanan MYK ve PM toplantılarında İzmir'in adayları belli oldu. Çiğli Belediye Başkan Adaylığı için Uygar Yıldırım önerildi ve görüşülerek adaylaştı.

Bunun üzerine partililer Çiğli İlçe binasının önünde toplanarak tepki gösterdiler. Toplanan CHP'liler “İthal aday istemiyoruz, Ankara şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları attı.

Öte yandan İz Gazete'den Ümit Kartal da, partililer adına açıklama yapan önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler'in “İthal aday da çocuk aday da istemiyoruz. Çiğli sahipsiz değil. Çiğli emek harcayanların” dediğini aktardı.