CHP'de aday gösterilmeyen Seyhan Belediye Başkanı Akay istifa etti

Adana'da CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 31 Mart yerel seçiminde Oya Tekin'i aday gösterilmesi nedeniyle CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Akay, istifasında, "Tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP PM'nin yerel seçim adaylarını açıklamasının ardından başlayan istifa dalgası sürüyor.

Adana'da CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, partisinin Oya Tekin'in Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından istifa etti.

Akay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak istifasını duyurdu.

Akay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Seyhan’a ve Adana’ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. “İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!"