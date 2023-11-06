CHP'den "MYK üyeleri belirlendi" iddiasına yalanlama

CHP, MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, "MYK üyeleri, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısını izleyen günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecektir" açıklamasını yaptı.

Güncel 06.11.2023 14:56 Giriş: 06.11.2023 14:56

Güncelleme: 06.11.2023 15:02 Kaynak: Haber Merkezi

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