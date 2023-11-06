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CHP'den "MYK üyeleri belirlendi" iddiasına yalanlama

CHP, MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, "MYK üyeleri, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısını izleyen günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecektir" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 06.11.2023 14:56
  • Giriş: 06.11.2023 14:56
  • Güncelleme: 06.11.2023 15:02
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den "MYK üyeleri belirlendi" iddiasına yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belli olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listeler dolaşmakta, haberler yapılmaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeleri, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısını izleyen günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecektir" denildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmişti.

Ayrıca kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

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