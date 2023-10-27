CHP'li Gökçen, Aydın'daki asansör faciasını Meclis gündemine taşıdı

Aydın'da, KYK yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümünü Meclis gündemine taşıyan CHP'li vekil Gökçe Gökçen, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verdi. Yaşanan ihmale tepki gösteren Gökçen, durumun kaza değil 'cinayet' olduğuna vurgu yaparak "Hiçbir öğrenciyi sizin karanlığınıza mahkûm bırakmayacağız. İhmallerinizin daha fazla gencin ölümüne sebep olmasına göz yummayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gökçe Gökçen, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş'ın ölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Gökçen, asansörlerde uygulanan bakım çalışmaları ve öğrencilerin daha önce birçok kez yurt yönetimini asansörlerin güvenli olmadığı konusunda uyardığına ilişkin idiaları sordu.

Gökçen, önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Düşen asansörün son bakımı ne zaman ve hangi şirket tarafından yapılmıştır? Asansörün üreticisi kimdir? Asansörün bakımlarında hangi parçalar kontrol edilmiş, hangileri değiştirilmiştir?

2- Söz konusu yurtta kaç asansör bulunmaktadır? Bu asansörlerin üretim yılları nedir? Bu asansörler son 1 senede kaç kez arızalanmışlardır? Bu arızalar hangi firma veya firmalar tarafından ne kadar sürede ve hangi işlemler uygulanarak giderilmiştir?

3- Yurtta kalan öğrenciler tarafından ilgili yurt yönetimine asansörün güvenli olmadığı yönünde uyarı yapıldığı doğru mudur? Bu uyarılara rağmen asansörün güvenli hale getirilmesi için herhangi bir işlem yapılmamasının sebebi nedir?

4- Söz konusu yurttaki asansörlerle ilgili son 1 senede Bakanlığınıza veya CİMER’e yapılan bir başvuru var mıdır? Bu başvuruların mahiyeti nedir ve başvurularla ilgili yurt yönetimi ve Bakanlığımız tarafından yapılan işlemler nelerdir?

5- Söz konusu asansördeki aşırı yük kontağının çalışmamasının sebebi nedir? Asansörün aşırı yük durumunda durmasını sağlayan güvenlik önlemlerinden biri olan aşırı yük kontağının bakımı ve/veya değişimi ne zaman ve hangi firma tarafından yapılmıştır?

6- Yurt genelindeki KYK yurtlarında toplam kaç asansör vardır? Bu asansörlerin bakımını yapan şirketlerin isimleri nelerdir? Asansörlerin bakımları hangi sıklıkla yapılmaktadır? Bakımları yapan şirketler hangi usullere göre belirlenmektedir?

7- KYK yurtlarında bulunan asansörlerin bakımının gecikmiş veya eksik yapıldığı kaç durum vardır? Olası eksiklik veya gecikmelerin denetimi nasıl ve hangi sıklıkla yapılmaktadır? Yurtlarda bulunan asansörlerin bakımındaki eksiklik veya gecikme nedeniyle Bakanlığımız tarafından kaç yetkiliye soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların akıbeti nedir?

8- Toplam kaç KYK yurdu asansörlü planla inşa edilmiş, kaçına asansör sonradan eklenmiştir?

"HİÇBİR ÖĞRENCİYİ SİZİN KARANLIĞINIZA MAHKÛM BIRAKMAYACAĞIZ"

Gökçen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında da şunları kaydetti:

"Gençlerin sözünü dinlememek sadece barınma sorunu değil, sadece kurtlu yemekler değil, artık can tehlikesi sorunu haline geldi. Devletin üniversitesinde gençler intihar ediyor, devletin yurdunda asansör düşüyor. Öğrenciler asansörün bozuk olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini bildirmesine rağmen bu çağrıya kulak asmayanlar, gece yarısı arkadaşlarından haber almayı bekleyen öğrencileri üzerlerine biber gazı sıkmakla tehdit edip tomaları hazır bir şekilde bekletiyor. Öğrencilerin barınma, beslenme taleplerini dinlemeyenler ölene dahi saygı duymuyor. Hiçbir öğrenciyi sizin karanlığınıza mahkûm bırakmayacağız. İhmallerinizin daha fazla gencin ölümüne sebep olmasına göz yummayacağız. Bu apaçık, göz göre göre yaşanan cinayet karşısında öğrencilerle kol kola bağırıyoruz; katil KYK!"