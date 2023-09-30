CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a 'koltuk kavgası' yanıtı

Partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan CHP'li Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Öztrak, "Erdoğan ve ekibi kavgaymış gibi sunmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Biz kavga etmiyoruz. Bizim kültürümüzde demokratik tartışma var. Bu tartışmayı yapıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan ve ekibi kavgaymış gibi sunmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Biz kavga etmiyoruz. Bizim kültürümüzde demokratik tartışma var" dedi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen CHP Tekirdağ 38. İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın Divan Başkanlığını yaptığı kongrede, mali rapor ve faaliyet raporu okundu.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin kuruluşunun 100. yılında yapılan kongrelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Partilerinin kongrelerle yenilendiğini belirten Öztrak, "Bugün il kongremizde yenileniyoruz. Kurultayımızda yenileneceğiz. Büyük bir şevkle yerel seçimleri alacağız. Bu iktidarın gidişine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini hedef alan "Koltuk kavgasına bir gün ara verin" sözlerine de yanıt verdi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde yaşananların sorumluluğundan kaçmadık. Nerede soyunduysak orada giyindik. Sorunun sebebi olanlar, sorunun çözümü olamazlar. Biz bunun bilincindeyiz. Tabandan tepeye yenileniyoruz. Partimizin içindeki mücadeleyi Erdoğan ve ekibi kavgaymış gibi sunmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Biz kavga etmiyoruz. Bizim kültürümüzde demokratik tartışma var. Bu tartışmayı yapıyoruz."

Kongrede CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, CHP Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da birer konuşma yaptı.

İL BAŞKANI ŞENOL ÖZGÜR TAŞMERDİVENLİ OLDU

Tek listeyle seçime gidilen kongrede Şenol Özgür Taşmerdivenli, il başkanlığa seçildi.

Taşmerdivenli, uzun yıllardır CHP'de çeşitli kademelerde görev yaptığını dile getirdi.

Partisi için her zaman elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten Taşmerdivenli, üyesi olmaktan onur duyduğu CHP'de il başkanı olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kongreye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (29 Eylül) İzmir'deki TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP'li isimlere TEKNOFEST'e gelmeleri için davette bulunmuş, "İleri teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayanları buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri büyük kazanç olacak" ifadelerini kullanmıştı.