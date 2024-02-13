CHP’de dört toplantılı gece

CHP, aday mesaisine iki MYK ve iki PM üyeleri ile olmak üzere toplam dört toplantı ile devam etti. İlk toplantılarda tartışmalı Hatay ve Çankaya adayı gündeme gelmezken parti gece yarısı tamamlanan PM’de adayları görüştü.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Merkezi, aynı gün aday belirleme gündemiyle iki Merkez Yönetim Kurulu ve iki Parti Meclisi toplantısına sahne oldu. Genel Merkez’de ilk MYK toplantısı saat 14.44’te başladı. CHP’de A Takımı, ilk toplantıda Çankaya, Kadıköy ve Hatay adaylarını gündeme almadı. Kamuoyunun merakla beklediği adaylar, ikinci MYK’de oylandı.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik aday belirleme mesailerinin en kapsamlısını gerçekleştirdi. Parti yönetim organları, belediye başkan adaylarını belirlemek için birden fazla kez bir araya geldi. CHP’de MYK ve PM’nin ikişer kere toplanma gerekçesi olarak ön seçim yapılan seçim bölgelerinin adaylarının YSK’ye iletilmesi için son günün 12 Şubat olması gösterildi.

MALATYA’YA VELİ AĞBABA

CHP Lideri Özgür Özel’in A Takımı’ndan oluşan MYK, ilk toplantıda Çankaya ve İstanbul’un ilçe adayları yerine parti içindeki daha tartışmasız olan Malatya, Adıyaman, Kayseri gibi illerin adları değerlendirildi. Tartışmalı bölgeler ise ikinci MYK toplantısına bırakıldı. Geç saatte başlayan ikinci toplantıda öte yandan Parti Meclisi üyelerine seçim kampanyasına ilişkin bir sunum yapıldı.

Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Murat Molu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Abdurrahman Tutdere ise Adıyaman Belediye Başkan Adaylığı için CHP PM’den onay aldı. CHP’de adayı kesinleşen diğer bazı seçim çevreleri ve adayların isimleri ise Nilüfer, Şadi Özdemir Mudanya, Deniz Dalgıç Bandırma, Dursun Mirza ve Kars, Dündar Gültekin olarak sıralandı.

CHP Parti Meclisi’nde öte yandan, partiden ihraç edilen 33 kişinin af talepleri de görüşüldü. Af talepleriyle ilgili Parti Meclisi’ne sunulan listede CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 22’inci Dönem TBMM Başkan Vekilliği görevini yürüten Yılmaz Ateş de yer aldı.

“AKP ADİL YARIŞI GÖZE ALAMIYOR”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ilk MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. MYK’nin ardından geçilen Parti Meclisi toplantısı devam ederken açıklama yapan Yücel, 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen deprem bölgelerinde halen sorunların sürdüğünü vurguladı. Yücel, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi. İktidarın adil ve eşir bir seçim yarışını göze alamadığını savunan Yücel, “Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı Türkiye’deki istihbarat ve güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Durum bu kadar açıkken hain saldırıları CHP’li belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle kişiliksizlik ve alçaklıktır.” dedi.

HALUK LEVENT YALANLAMASI

Yücel, gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Haluk Levent’e teklif götürülüp götürülmediği konusuyla ilgili Yücel, “İlk MYK ve PM toplantılarımızda bu konu gündeme gelmemiştir.” diye konuştu. CHP’li Yücel’in, Haluk Levent’e adaylık teklif edildiği yönündeki iddiaları yalanlaması dikkati çekti.