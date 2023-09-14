Cübbeli Ahmet şikâyetçi oldu, Akif Beki'ye dava açıldı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün şikâyetinin ardından Akif Beki’ye dava açıldı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçen yazdığı bir yazı nedeniyle Erdoğan'ın eski danışmanı ve Karar Gazetesi yazarı Akif Beki'den şikâyetçi oldu. Mahkeme, Beki'ye dava açılmasına karar verdi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Akif Beki'nin cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Anadolu 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Akif Beki, 22 Temmuz 2022'de Karar gazetesinde kaleme aldığı ‘Cübbeli’nin Diyanet’le alıp veremediği’ başlıklı yazısında şunları ifade etmişti:

''Cemaat içi çekişme bel altına inip de ‘kasetlerini patlatırız’ şantajına maruz kalınca, ‘Hoca’ lakaplı Cübbeli Ahmet, Diyanet’e sardırdı. Dikkatleri kendinden uzaklaştıran iki tehlikeden söz ediyor. Biri, FETÖ. Diğeri ise Türkiye’de ‘silahlanan’ ve topluma ‘yayılan’ Selefi-Vehhabi din anlayışı. Diyanet’i, FETÖ’yle mücadele etmemekle ve Selefi-Vehhabi anlayışını besleyip yaygınlaştırmakla suçluyor.

Vaaz kürsüsünden yanmaz kefen pazarlayan, sırattan geçiren takunya satan hurafeciler, dini ticaretlerine alet edenler yok mu hala? Oysa Diyanet’in, din tacirlerine karşı milleti uyaran, uyandıran bir hutbe okuttuğunu henüz ben de duymadım. Cübbeli, hurafecilerle değil hurafe karşıtlarıyla mücadele etmediği için Diyanet’ten rahatsız. Diyanet’in ona iliştiği, dini istismar edenlerin tezgahına bir şey dediği yok. Bu da Cübbeli’nin, FETÖ’yle etkin mücadele edilmediği eleştirisini doğruluyor.''