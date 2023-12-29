Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu'na hakaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle kendisine, "Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, ve Trabzon'un yüz karası müptezel" diyerek hakaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti.

Dün akşam Sözcü TV'ye konuk olan Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunurken TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak istedi ancak programın formatı nedeniyle bağlantıya izin verilmedi.

Programın moderatörü Senem Tolugay Ilgaz, özel röportaj olduğu için TOKİ Başkanını yayına bağlayamadıklarını ancak istediği takdirde kendisiyle de yayın yapabileceklerini belirten bir açıklama yaptı.

İMAMOĞLU, ANONSA MÜDAHALE ETTİ

Senem Toluay'ın anonsu devam ederken araya giren İmamoğlu, "TOKİ Başkanı isterse Kiptaş Genel Müdürü ile konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz, İBB Başkanı ile konuşacak kişi o değildir, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız" dedi.

'KİBİR ABİDESİ CÜCE'

Oktay Saral ise sosyal medyada dolaşıma giren videonun bu kısmını alıntılayarak İmamoğlu'na peş peşe hakaretler içeren bir paylaşım yaptı. Saral, "Sen,TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!" ifadelerini kullandı.

Sen,TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce,kıt beyinli,Trabzon'un yüz karası müptezel! pic.twitter.com/P5971xjP7n — Oktay SARAL (@oktay_saral) December 28, 2023

Oktay Saral, bu paylaşımından önce İmamoğlu'nun aynı programdaki başka sözlerinin yer aldığı iki videoyu daha alıntılayarak hedef gösteren ifadeler kullandı.