Dar gelirli yurttaş kredi kartına resmen muhtaç

Mustafa Bildircin

Haziran ayı itibarıyla yükselen faiz oranlarına karşın yurttaşın kredi kartı kullanımı arttı. En fazla kredi kartı harcaması market ve AVM’lerde yapılırken yurttaş, gıda alımı için eylül ayında 45 milyar TL’lik kredi kartı kullanımı gerçekleştirdi.

CHP Milletvekili Türker Ateş, “Mutfak alışverişini bile borçlanarak yapabilen yoksulun kredi kart esareti mecburen sürüyor. Kredi kartları limite dayandı. Artan borçlar da faiz yükü nedeniyle alarm vermeye başladı” diye konuştu. Ateş, iktidarın, “Enflasyonla mücadele” adı altında iç tüketimi baskılamayı odağına aldığını kaydetti.

Merkez Bankası verileri, düşük limitli kredi kartlarında kullanımın arttığını ortaya koydu. CHP'li Ateş, en yoksul kesimin kullandığı 25 bin TL ve altı tutardaki limitli kredi kartlarının limite dayandığını ifade ederek, “Bu hesapla, asgari ücretli iki ay içeride gözüküyor. Ödenemeyerek faize bırakılan borçlar da yine bu kesim için izlenen faiz politikası çerçevesinde korku yaratıyor.

Borçlanarak harcama yapmak dahi güçleşiyor” dedi. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerini paylaşan Ateş, şunları söyledi: “Bu kapsamda vatandaşlar, 263 milyon kez ve toplam 113 milyar TL’lik kart kullanımı gerçekleştirdi. Yemek harcamaları için 106 milyon kez toplam 32 milyar TL’lik ve çeşitli gıda alımı için 88 milyon kez kredi kullanımı yapıldı. Eylül ayında toplam kredi kartı işlem adedinin 780 milyon ve toplam kredi kartı işlem tutarı ise 676 milyar TL'ye ulaştı.”