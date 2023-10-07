Davutoğlu: Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini dün olduğu gibi bugün de destekliyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin'in Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu desteklediğini açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunu desteklediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, çatışmaların asıl sebebinin 'İsrail'in işgali altındaki topraklarda süregiden saldırılar ve yeni yerleşimler kurması' olduğunu belirtirken Filistin'in İslam dünyası tarafından 'sahipsiz' bırakıldığını söyledi.

Davutoğlu, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırması ve ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle: