Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Tekrar baktım, protokol varmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin Kılıçdaroğlu ile konuşmasını anlattı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine önce protokol olmadığını ama daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış" dediğini anlattı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Ümit Özdağ ile 2 seçim arasında imzaladıkları protokol hakkındaki görüşmesini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun, kendisine önce protokol olmadığını söylediğini aktaran Davutoğlu, daha sonra ise telefon ederek "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" dediğini söyledi.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Davutoğlu, gizli protokolü ilkesel olarak doğru bulmadığını belirtti ve "Herhangi bir partinin yönetime katılıp katılmayacağını bilmemiz gerekiyordu" dedi.

"BAKANLIK PAYLAŞIMI KONUŞULMADI"

Altılı Masa'da bakanlık paylaşımının konuşulmadığını aktaran Davutoğlu, İçişleri BakanI ve MİT Başkanı gibi üst düzey bürokratların atanmasının istişareyle yapılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

"KUSURA BAKMAYIN"

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na protokol olup olmadığınını sorduğu görüşmede geçen diyalogu ise şöyle anlattı:

"Böyle bir protokol var mı, İçişleri Bakanlığı ve üç bakanlık verildi mi diye sordum. 'Yok' dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı' dedi. Ben de o akşam Karar TV'de, 'Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da 'Yok öyle bir protokol dedi' minvaline konuştum. Onun üzerine (Kılıçdaroğlu) aradı. 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim."

PARTİLER ARASINDA TARTIŞMA

İki genel başkan arasında imzalanan protokol, partiler arasında da tartışmaya yol açmıştı. Kurumsal açıklama ile protokolü 'ahlaken doğru bulmadığını' belirten Gelecek Partisi'ne Zafer Partisi, "Yüzde 1'den az katkıyla Meclis'te grup kurmak ahlaki mi?" diye sormuştu.