DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın adaylığı sorusuna yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili açıklamasının MYK'de değerlendirileceğini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın partinin de onay vermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabileceğini söylemesi sorulan Bakırhan şunları söyledi:

"Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var, orada bunları değerlendireceğiz."