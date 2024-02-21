DEM Parti'den UNESCO'ya 7 dilde anadil mektubu

DEM Parti, 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü nedeniyle UNESCO'ya 7 dilde mektup yazdı. Parti Eş Başkanlarının imzasının bulunduğu mektupta Türkiye'de Türkçe dışındaki bütün dillerin sistematik olarak asimile edildiği belirtilirken UNESCO'nun Türkiye'ye heyet göndererek 'anadili hak gasplarına dair soruşturma başlatması' talep edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle UNESCO'ya Kurmanci, Zazaca, Arapça, Ermenice, Süryanice, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 7 dilde mektup gönderdi.

Mektupta, Türkiye'de Türkçe dışındaki bütün dillerin sistematik olarak asimile edildiği belirtilirken "Dillerin asimilasyonu ve kültürel kırım politikaları insanlık değerlerine karşı işlenmiş suçlar kapsamındadır. Ancak Türkiye dilleri koruyan uluslararası kararlara uymamakta ve bugüne kadar bu hakları ihlal etmeye devam etmektedir" denildi.

UNESCO'dan Türkiye'ye bir heyet göndermesini talep eden DEM Parti yönetimi, "Bu anlamda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 17. , 29. ve 30. Maddelerine koyduğu çekinceleri kaldırması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi için Kurumunuzun gerekli adımları atmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin UNESCO'ya gönderdiği mektup şöyle:

"Anadilde eğitim hakkı en temel insan haklarından biri olup Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve resmi olarak uygulanması tüm BM üyesi devletlere gerekli kılınmıştır. Ancak Türkiye’de Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Çerkes ve Laz halkları için bu hak gasp edilmiştir. Bu topraklarda Türkçe dışındaki bütün diller sistematik bir şekilde asimile edilmekte ve yasaklanmaktadır.

Asimilasyon politikalarından dolayı Türkiye’de birçok dil yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmıştır. UNESCO’nun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası’na göre Türkiye’de şimdiye kadar 18 dil yok olmuştur veya yok olma tehlikesi altındadır. Bu dillerden birisi de Kürtçe’nin Kırmancki lehçesidir.

Dillerin asimilasyonu ve kültürel kırım politikaları insanlık değerlerine karşı işlenmiş suçlar kapsamındadır. Ancak Türkiye dilleri koruyan uluslararası kararlara uymamakta ve bugüne kadar bu hakları ihlal etmeye devam etmektedir.

'HAK GASPLARI HAKKINDA SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ'

Bizler Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) olarak 21 Şubat Dünya Anadili

Günü vesilesiyle bir kez daha kurumunuza ve tüm uluslararası kurumlara sorumluluklarını

yerine getirme çağrısı yapıyoruz. Türkiye’ye bir heyet göndermeniz ve Türkiye hakkında

anadili hak gasplarına dair soruşturma başlatmanızı talep ediyoruz.

Türkiye’de başta Kürtçe (Kurmancî-Kirmanckî) olmak üzere Arapça, Ermenice, Süryanice, Çerkesce, Lazca, Romanca, Boşnakça ve tüm diğer dillerin statülerinin tanınması gerekmektedir. Türkiye’nin temel haklara dair uluslararası kararlara uyması ve uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmesini talep ediyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk

Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 17. , 29. ve 30. Maddelerine koyduğu çekinceleri kaldırması

ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi için Kurumunuzun gerekli adımları atmasını talep

ediyoruz.

Bizler DEM Parti olarak 21 Şubat Dünya Anadili Gününü kutluyoruz."