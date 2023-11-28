Deniz karaya çıktı

Sel ve su baskınlarına yol açan fırtına ve yağmur etkisini sürdürüyor. Artvin Hopa'da bir gemi karaya oturdu. Dev dalgaların vurduğu Trabzon sahil yolu trafiğe kapatıldı. Sürmene'de dalgalar sebebiyle 5 asker yaralandı.

Haber Merkezi

Yurdun büyük bölümünde hafta sonu etkili olan kötü hava koşulları Ege’den sonra Karadenizi de vurdu. Birçok kentte deniz karaya taştı. Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu Limanında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı alanda denizde büyük dalgalar oluştu. Bu sırada 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı. Yaralılar Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebat çelik halatlar üzerinden kıyıya çıkarıldı.

EGE'DE TSUNAMİ ETKİSİ

İzmir'de fırtına ve yağmurda deniz kabarmasının afet boyutuna erişmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ve Konak Belediyesi’nde mağdurlara maddi destek sunulması için hazırlık başlatıldı. Belediye ekipleri kentte esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye çalıştı. İş yerleri ve konutlarda su tahliye işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan da zarar tespit çalışmalarına hız verdi.

Hafif, orta ve ağır hasara uğrayan vatandaşlar için 15 bin, 20 bin ve 25 bin TL’lik katkı sunulması planlanıyor. Komisyonda incelenecek çalışmanın Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclis gündemine alınması hedefleniyor. Tsunami etkisi yaratan afetten Kordon, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka en çok etkilenen bölgeler oldu. Sahaya tespit için çıkan ekiplere 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. 300’den fazla talep ise Konak bölgesinden geldi.

İzmir

2 KİŞİ DENİZDE KAYBOLDU

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde ise deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürüldü.

Trabzon

DALGALAR YOLLARI KESTİ

Kastamonu’nun İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde önceki gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı. Dalgaların getirdiği kum ve taşlar yolları kapattı, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. İnebolu’da kaynak atölyesi bulunan Can Kömeçoğlu, "Deniz yola çıktı. Kaynak makinelerim, elektrikli aletlerim hasar gördü" dedi. İskenderun’da da caddeler su altında kaldı.

İskenderun

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FIRTINA TÜM ŞİDDETİYLE GERİ DÖNÜYOR

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. Rüzgârın, il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

BİR UYARI DA EGE VE KARADENİZ İÇİN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kıyı Ege'de ise bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.