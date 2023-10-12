Devlet de yargı da patrondan yana

Aluform Pekintaş’ta işten çıkarılan ve binbir zorlukla boğuşan işçilerin direnişi birinci yılına yaklaştı. Eylemleri yasaklanan, direniş alanından uzaklaştırılan işçiler “Devlet de yargı da sermayeden yana” dedi.

Dilan ESEN

Düzce Aluform Pekintaş’ta çalıştıkları sırada Türk Metal Sendikası’na üye oldukları için Kod 25 ve Kod 29 ile işten çıkarılan 12 işçinin direnişi bir yıla yaklaştı. Fabrika önünde eylemde olan işçilerden ikisi hakkında ağustos ayında 150 metre uzaklaştırma verilmesinin ardından üçüncü işçi hakkında da aynı karar verildi. İşçilerin mahkeme kararıyla fabrikanın önünden uzaklaştırılmasının bahanesi ise pankart ve dövizleri astığı çekiçle ‘zarar verebileceği’ iddiası oldu. Yaklaşık bir yıl boyunca devam eden eylemler sırasında gözaltına alınan, şiddete maruz bırakılan, eylem alanları ellerinden alınan işçiler, “Kamu kurumları da yargı da sermayeye çalışıyor” dedi.

İşçilerden Yasin Taştekin, bir yıl boyunca yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Geçen yıl ekim ayından beri direndiklerini söyleyen Taştekin, “Bizi kötü olarak gösterdiler. Anayasal hakkımızı kullanarak eylemlere başladık. Eski Düzce Valisi Cevdet Atay, kanunen 30 gün yasak koyabilmesine rağmen bize 4 kez toplam 120 gün yasak verdi” diye konuştu.

İŞÇİ UZAKLAŞTIRILDI PATRONA DOKUNAN YOK

Yasak kararına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini ancak gözaltına alınıp yargılandıklarını söyleyen Taştekin, şunları dile getirdi: “Yargılandık ama mahkeme bizi haklı buldu. Düzce Valiliği’ni; Bolu Bölge İdare Mahkemesi’ne, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne ve AYM’ye verdik, davalarımız devam ediyor, sonuç çıkmazsa AİHM’ye kadar gideceğiz. Eylem devam ederken 42 derece sıcak uyarısı verdi, fabrikanın yanındaki kanala girdik sıcaktan bunalıp ve hemen bizi uzaklaştırdılar. Kalan arkadaşlarımız yine eyleme devam etti. Bu sürede bir arkadaşımla bana fabrikaya 150 metre yaklaşmama kararı verildi. Tanzer abi devam ediyordu, çekiçle pankart çakıyordu, onunda kamerayla görüntüsünü çekmişler, ‘Bize zarar verebilir’ diye mahkemeye sevk ettiler, ona da 150 metre uzaklaştırma kararı verildi. Yargı sermayeye çalışıyor. Biz işyeri sahipleri hakkında 12 suç duyurusunda bulunduk ama bunlardan sonuç çıkmadı.”

EYLEM ALANINA DOLGU DÖKTÜLER

Bu süreçte çok çeşitli engellerle de karşılaştıklarına değinen Taştekin, “Geçen cuma patronun diğer bir fabrikasında eylem çadırı kurmayalım diye fabrikanın önüne ama kamu arazisine dolgu yaptırıyorlardı. Biz de jandarmayı çağırdık, sonra ‘Ben size burayı ayarlayacağım’ dedi. Burada AKP vekilleri bizi gördüğünde yolunu değiştiriyorlar. Sendikal, ihbar/kıdem tazminatımızı istiyoruz. İşsizlik maaşı alamadık, içeride paralarımız kaldı. Bizim patron Düzce’deki diğer fabrikalara isimlerimizi verdi işe alınmayalım diye. Sigortasız bekçilik yapan, inşaatta çalışanlar var. 10 yılımı ayırdım, ömrümden bu mücadele için, biri gitti 9 kaldı… 9 yıl daha olsa bunun için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.