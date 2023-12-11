Eğitimde ‘din’ ayarı

Suni tartışmalarla ülke gündemi meşgul edilirken MEB eliyle eğitimin her kademesinde şeriat düzenine geçiş adımları atılıyor. Okulöncesinden yükseköğretime kadar hayata geçirdiği tüm uygulamalarda dini temel alan AKP, laikliğin kırıntısını bile yok etmekte kararlı.

Haber Merkezi

Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilmesinin ardından başlayan eğitimdeki gerici uygulamalar son dönemde hız kazandı. Özellikle son birkaç ayda ortaya çıkan gelişmeler AKP’nin eğitimi tamamen gericileştirmek istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Son dönemde yaşanan kara para tartışmaları, ittifak meseleleri ve Fatih Terim Fonu’nun gölgesinde birçok gerici uygulamayı hayata geçirdi. Son olarak özel okullara gönderilen sosyal etkinlik talimatında “Örf, adet ve geleneklere uygun düzenlenecek. Milli kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere yer verilmeyecek” denildi.

Okulöncesinden üniversiteye AKP’nin son dönemde yaptığı hamleler şöyle:

• Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan karar ile din dersi saatinin 8’e kadar çıkarılmasının önü açıldı.

• İstanbul’da halk eğitim merkezlerinde 4-5 yaşındaki çocuklar için din eğitimi kursları açıldı.

• Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle okulöncesi ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge okullarının pansiyon kısımlarında mescit zorunlu hale getirildi.

• Ara tatilde öğretmenler için düzenlenen seminerlerde tüm öğretmenlere “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi” başlıklı eğitim verildi.

• Diyanet, “Gençliğe Değer” projesi başlattı. İl milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderip “imamlara kolaylık sağlanmasını” istedi. Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Akdere Anadolu Lisesi’nde okul kermesinden toplanan paraların, İslamcı kimliği ile bilinen İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) teslim edildiği öğrenildi.

• İktidarın eğitimi dinselleştirme çabasının en keskin hamlelerinden olan Hafızlık Projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 2 bin 179’a ulaştı. 2016 yılında 17 olan proje kapsamındaki okul sayısı ise çarpıcı bir artışla 251’e yükseldi. Hafızlık programı uygulayan okul sayısında 2016-2023 döneminde yüzde bin 300’lük artış kaydedildi.

• MEB’e bağlı Bursa’daki Selahattin Aktar Öğrenci Yurdu’nda yurt müdürünün öğrencileri Cuma ve yatsı namazlarına katılmaya zorladı.

• Ordu’da MEB İlçe Şube Müdürü Engin Aktaş, Süleymancılara bağlı Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda kayıtları olamayan ve yaşları küçük çocukları tespit etti. Tarikat bunun üzerine Aktaş’a saldırdı.

• MEB depreme karşı önlem olarak öğretmen ve öğrencileri manevi yönden afetlere karşı hazırlamak amacıyla çalıştay başlattı. ‘Din öğretiminde dayanıklı sınıflar hareketi projesi’ni başlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Son yıllarda yaşanan depremler bize gösterdi ki maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımaktadır” dedi.

• İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği talimatla ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini istedi. Ayrıca okullarda cuma namazı kılınacak koşulların oluşturulması talimatı da verildi.

• Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kaymakamlıklara gönderilen yazıyla 158 okula manevi danışman adı altında imam atandı. Böylece İzmir ve Eskişehir’in ardından imamların derslere gireceği üçüncü kent Kırklareli oldu.

ASLA YETİNMİYORLAR

Hayata geçen uygulamaların yanı sıra MEB müfredat değişikliğini de dini temel alarak yapıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre iktidarın planı şöyle:

• MEB kaynakları, okulöncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıfa da din derslerinin zorunlu kılınacağını söyledi.

• Yeni müfredatta coğrafyadan kimyaya, tarihten biyolojiye tüm derslerde İslam’a atıf yapılacağı, hemen her konunun, “Dine referans” ile anlatılacağı öğrenildi.

• Eğitimin odağına “fıtrat ve şahsiyet” konuları alınacak. Öğrencilere ‘aile kurmanın fıtrata uygunluğu’ anlatılacak.