Emekçiler ayakta

AKP’nin ekonomik politikaları emekçilerin alım gücünü eritiyor. Her geçen gün yoksullaşan emekçiler ülkenin dört bir yanında hakları için direniş başlattı. Çiftçiler traktörleriyle sokağa çıktı, işçiler iş durdurdu.

Birgül BİRBEN

İstanbul'da eylem yapan Özak Tekstil işçileri gözaltına alınırken Antep'te bulunan Milat Halı fabrikasında işçilerin eylemi ikinci gününde devam etti. Yalova'da tersane işçileri düşük zamma karşı direnişe geçerken, Konya Seydişehir’de patates kotaları başka ilçelere kaydırılan çiftçiler traktörle konvoy oluşturarak fabrika önünde eylem yaptı. İzmir'de MİCHA işçilerinin 2 günlük direnişi kazanımla sonuçlandı.

İŞÇİLERE GÖZALTI

Urfa'da 74 gün önce sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için direnişe geçen ve eylemlerini İstanbul'a taşıyan Özak Tekstil işçileri önceki akşam fabrikanın üretim yaptığı Levi’s mağazası önünde açıklama yapmak istedi. İstanbul Marmara Park AVM’deki Levi’s mağazası önünde buluşan işçiler, darp edilerek yaka paça gözaltına alındı. 24 işçi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. BİRTEK-SEN Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Çayan Dursun yaşadıklarını anlatırken, "İşe alım yönünde bir adım atılmadı. Arkadaşlarımız işe alınana kadar kararlığımızı sürdürerek direnişimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan işçilerden Funda Bakış, “Haksız yere darp edilerek gözaltına alındık. Biz sadece basın açıklamamızı okuyup dağılacaktık. Biz bunları hak etmiyoruz. Sendikal haklarımızı talep ediyoruz” dedi.

EYLEM SÜRÜYOR

Antep'te bulunan Milat Halı fabrikasında yüzde 52 zam oranını kabul etmeyen işçilerin başlattığı iş durdurma eylemi dün devam etti. İşçiler dün, BİRTEK-SEN üyelerinin de aralarında olduğu işçiler, yapılan oylama ile temsilcilerini seçtiler. Dün yapılan görüşmelerde, işveren işçilerin işbaşı yapmasının ardından zam teklifini sunmaya hazır olduğunu ifade etti. İşçilerin yaptığı toplantı sonucunda direnişe devam kararı çıktı. Servis saatlerinde organize sanayinin dışında bekleyişini sürdüren işçiler, servis saatlerinde sloganlı yürüyüş ile sesini yükseltiyor.

Yalova’daki Cemre Tersanesinde çalışan işçiler düşük zamma karşı eyleme geçti. Tersanede eylem yapan işçiler tersane patronlarının kendi aralarında anlaşarak ücretlere yüzde 20 zam yaptıklarını, kendilerinin ise yüzde 50 istediklerini söyledi. Cemre Tersanesi işçileri, “Hakkımızı alana değin belirli saatler içerisinde tersanelerimizde direnişimizi sürdürüp patronları haklarımızı vermeye davet edeceğiz. Birlik olduğumuz sürece kimse hakkımızı yiyemeyecektir” dedi.

TRAKTÖRLE EYLEM

Konya Seydişehir’de dün de çiftçiler isyan etti. Ürünlerini verdikleri fabrikanın patates üretim kotalarını başka ilçelere kaydırması üzerine çiftçiler traktör ve binek araçları ile konvoy halinde Seydibey Patates Fabrikası önüne giderek eylem yaptı. Burada açıklama yapan çiftçiler, “Patates fabrikası tarafından alınan yanlış karar fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere ekim yaptırmak, fabrika yakını üretim arazilerinde varken daha uzak ilçelere kota aktarımı akla mantığa uygun değildir" dedi. İlçedeki üreticilerin büyük mağduriyet yaşayacağını belirten çiftçiler, uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

Bu arada MESS’e bağlı Mitaş’ın Ankara, İzmir ve Kocaeli’de bulunan fabrikalarında toplu sözleşmenin uygulanmayarak ücretlerin eksik ödenmesine karşı üretimi durduran işçilerin eylemi kazanımla sonuçlandı. İki gündür ücret gaspına karşı işçilerin üretimi durdurduğu Mitaş’ta, patron geri adım atarak sözleşmeyi uygulayacağını duyurdu. Eksik ödemelerin yatırılmaması nedeniyle kaygılı olan işçiler, ücretler yatırılmadan eylemi bitiren Türk Metal sendikasına da tepki gösterdi.

EYT’LİLER İŞTEN ÇIKARILDI

Şişecam ile Türk-İş’e bağlı Kristal İş Sendikası arasında 23 Haziran 2023’te imzalanan protokol gerekçe gösterilerek EYT’li işçiler işten çıkarıldı. Şişecam tarafından işçilere 21 Ocak’ta gönderilen yazıda, söz konusu protokol hatırlatılarak emeklilik hakkını kazanan işçilerin, iş akdinin sonlandırılacağı belirtildi. Zorla emekli edilerek işlerine son verilen işçiler ise duruma tepkili. Özellikle Kristal-İş yönetimine muhalif EYT’lilerin işten çıkarıldığını belirten işçiler, “Eskiden cam işçileri işverene kök söktürürdü, şimdi Kristal-İş’in bu hale gelmesini kınıyoruz. Sendika işçinin hakkını savunmuyor. Bir de işçilerin karşısında olan bir protokole imza atıyorlar. Özellikle sendikaya muhalif işçiler işten çıkarılıyor” dedi.