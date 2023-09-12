Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çağrısı: Konuşalım, tartışalım, müzakere edelim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa için çağrıda bulunarak, "En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım" dedi. Erdoğan, "Biz parlamentodaki gruplarla bunları konuşacağız, görüşeceğiz. Onlar da bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz; bize düşen kapıları çalmak" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu’na açıklamalarda bulundu.

12 Eylül askeri darbesinin 43. yılına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bugün 12 Eylül. Bundan tam 43 yıl önce Türkiye, en karanlık günlerinden birini yaşadı. Ulucanlar, Mamak, Diyarbakır Cezaevi'nin dili olsa da o günleri anlatsa. Hüseyin Kulmahmut gibi öldürülen gençlerin vebali, darbecilerin yakasını öteki dünyada da bırakmayacaktır. Dipçik darbeleriyle cezaevine tıkılanların tamamı serbest kaldı. Sadece bu örnek bile yapılan işin ne kadar göstermelik olduğunun işaretidir" dedi.

Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, şöyle devam etti: "12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır. Her değişikliği anayasanın anlam bütünlüğünü bozduğu bir gerçektir. Biz bu amaçla 10 yıl önce TBMM çatısı altında yeni anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı çalışma muhalefet partilerinin yan çizmesi sebebiyle akil kaldı. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

"Geçtiğimiz yıl önce anayasaya söyleyecek sözü olan bilim insanlarımızın temsilcilerinin katıldığı çalıştay düzenledik" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Ardından kendi anayasamızı hazırladık. Maalesef bu süreçte MHP ve AK Parti dışında yeni bir anayasa tüzüğü hazırlayan çıkmadı. İş somut adım atmaya geldiğinde muhalefet, dümeni başka tarafa kırıp ortadan kayboldular."

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Gerçi onlara da hak vermemek elde değil. Parti içinde ayrı kavga, ittifak ortakları arasında ayrı kavga; yurtiçine, yurtdışına ayrı selam... Herkesin kendi kavgalarına bu kadar gömülmüşken yeni anayasa ve emek gerektiren bir konuya kim niye uğraşsın ki."

"OLURSA OLUR, OLMAZSA OLMAZ"

Erdoğan, yeni anayasa vurgusu yaptığı açıklamasında, "Biz parlamentodaki gruplarla bunları konuşacağız, görüşeceğiz. Onlar da bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz; bize düşen kapıları çalmak. Cumhur İttifakı olarak biz buna hazırız" dedi.

ANAYASA ÇAĞRISI YAPTI

Yeni anayasa için çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan tüm tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademi mensuplarına sesleniyorum; en ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım" ifadelerini kullandı.