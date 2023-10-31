Faiz arttı, harcama durmadı

Faiz oranlarının yükselmesine karşın zorunlu ihtiyaçların kredi kartı kullanarak karşılanması nedeniyle harcamalar hız kesmedi. BDDK verilerine göre, günlük harcamaların yapıldığı taksitsiz kredi kartlarının borcu yüzde 35,7 arttı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Ekonomi yönetiminin iç talebi baskılayarak enflasyonu düşürme hedefi çerçevesinde yükselen kredi kartı faizleri, harcamaları durduramadı. Zorunlu ihtiyaçlarını kredi kartı kullanarak karşılamak durumunda kalan yurttaşlar yüksek faiz oranlarına karşın kartla harcamayı sürdürüyor. Hazirandan bu yana kart harcamaları yüzde 35,7 arttı.

TCMB’nin faiz artışlarıyla birlikte kredi kartlarına uygulanan faiz oranları da yükseldi. 2022 Aralık ayından Haziran’a kadar yüzde 1,36 olan kart faizleri seçim sonrası her ay yükselmeye başladı. Son faiz artışı ile birlikte kasımda kartla yapılan harcamalarda uygulanan faiz oranı yüzde 3,66 olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) eylül verilerine göre, kredi kartı ile yapılan harcamalar 975 milyar 811 milyon TL’ye ulaştı. Kart harcamalarında geçen aya göre yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Seçim sonrası haziran ayında 793 milyar 773 milyon lira olan harcama tutarı toplamda yüzde 22,9'a ulaştı.

Taksitli ve taksitsiz olarak ikiye ayrılan kart harcamalarında, taksitsiz harcamalarının hazirana göre yüzde 35,7 arttığı dikkat çekti. Haziran’da 403,3 milyar seviyesinde olan ve daha çok market alışverişi gibi günlük alışverişlerde kullanılan taksitsiz kart harcamaları 547,3 milyar TL’ye ulaştı.

BORÇLAR TAKİPTE

Faiz oranlarında yaşanan yükseliş, borçlu vatandaşların borçlarını ödemelerini de giderek güçleştiriyor. Bireysel kredi kartlarında takibe düşen borç tutarı hazirana göre yüzde 25,5 oranında arttı. Haziran’da 9,3 milyar olan takipteki kredi kartı borcu Eylül’de 11,7 milyara ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de takibe alınan borçta artış yaşandı. Haziranda 24,4 milyar lira olan takipteki alacaklar eylülde yüzde 10 artarak 26,9 milyar liraya çıktı.

KREDİ KARTI HARCAMA VERİLERİ

KREDİ KARTI FAİZLERİ (%)