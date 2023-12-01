Gazeteci Onur Öncü beraat etti

Gazeteci Onur Öncü, Deniz Poyraz cinayeti davasında çekim yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Gazeteci Onur Öncü’nün HDP İzmir İl Binasında katledilen Deniz Poyraz cinayeti davasında çekim yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savunmanlığını MLSA Hukuk Birimi'nin üstlendiği Onur Öncü'nün davasında bugün görülen duruşmaya kendisi ve avukatı Fatih Aydın katıldı.

MLSA'nın aktardığına göre Öncü, iddia edildiği gibi Poyraz cinayetinin görüldüğü gün duruşma salonunda olmadığını, Almanya’da çalıştığını söyledi. Bunu delillendiren evrakları mahkemeye sunan Öncü, “Bir gazeteci olarak tüm memleketin takip ettiği duruşmayı Twitter’dan takip ettim. Gün boyunu yaşanan gelişmeleri kendi hesabımdan yaptığım paylaşımlarla kamuoyuna duyurdum. Çektiğimi iddia edilen görüntüleri ben kaydetmedim, o gün binlerce hesaptan benzer görüntüler paylaşıldı. Ben gazetecilik görevimi yapmak için paylaştım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukat Fatih Aydın da söz konusu paylaşımların sosyal medyada birden çok hesapta paylaşılsa da ilk paylaşımın hangi hesaptan yapıldığının görüntülerden doğrulanabildiğini söyledi. Paylaşılan görüntülerin ilk olarak Öncü’ye ait hesaptan paylaşılmadığını dile getiren Aydın, “TCK’da müvekkilime atfedilen nakil kelimesi herhangi bir içeriğin sosyal medyada paylaşılmasını karşılamamaktadır. Bu nedenle de suçun maddi unsuru oluşmamıştır” diyerek Öncü hakkında beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise esas hakkında verdiği mütalaasında, görüntülere dair yapılan araştırma raporunda belirtildiği gibi Öncü’nün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sosyal medyada paylaşmanın da nakletme unsurunu içermediğini vurguladı.

Savunmaları ve esas hakkındaki mütalaayı dinleyen mahkeme heyeti, gazeteci Öncü hakkında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.