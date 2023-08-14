Gaziantep'te boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bulunan poşetin içerisinde bir bebeğe ait cansız beden bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bebeğe ait cansız beden bulundu.

Küçükkızılhisar Mahallesi'nde poşetin içerisindeki cansız bedeni fark edenler durumu polise bildirdi.

Polisin talebi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, cansız bedenin bebeğe ait olduğunu belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bebek cesedinin, birkaç gün önce bölgeye bırakıldığı ve sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.