Gazze'deki BBC muhabiri: Ambulanslar, kimseyle iletişim kuramadan patlama bölgelerine gidiyor

Gazze'de bulunan BBC muhabiri Rushdi Abualouf, çatışmalar başladığından beri İsrail tarafından düzenlenen en büyük saldırıların dün gece yaşandığını söyledi.

Gazze'de bulunan BBC muhabiri Rushdi Abualouf, İsrail'in kara harekatını genişlettiğini açıklamasının ardından dün gece düzenlenen bombardımanı anlattı. Abualouf, bu saldırının şu ana kadar gördükleri tüm bombalamalardan çok daha ağır olduğunu söyledi.

"KİMSE AMBULANSLARLA İLETİŞİM KURAMIYOR"

Bombalama sırasında ve akabinde yaşananları "tam bir kaos" olarak niteleyen Abualouf, hastanelerde ambulans şoförleriyle yaptığı konuşmayı, "Görüştüğüm ambulans şoförleri, kimsenin kendileriyle iletişim kuramadığını ve kimseyle konuşmadan patlama yaşanan bölgelere gittiklerini söylediler" diyerek aktardı.

The Guardian'ın aktardığına göre Abualouf, "Bombalamanın daha az olduğu Han Yunus'ta bile insanlar güvende olup olmadıklarını kontrol etmek için diğer bölgelerdeki aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor ama telefonlar kesilmiş durumda" dedi.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.