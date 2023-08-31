Gruplara kalma yolunda kritik 90 dakikalar: Konferans Ligi'nde 3 takım sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Twente deplasmanında çıkacak. Beşiktaş, Dinomo Kiev'i Adana Demirspor ise Genk'i kendi sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe'nin karşılaşması saat 20:00'da, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadeleleri ise 21:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor için gruplara kalma yolunda son 90 dakikalar kaldı.

Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 ile geçen Fenerbahçe, rakibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Ukrayna temsilcisi Dinomo Kiev'i deplasmanda 3-2'lik skor ile geçen Beşiktaş ise kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak turu geçmeye çalışacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor ise deplasmanda 2-1 kaybettiği Belçika temsilcisini Adana'da ağırlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesinde katıldığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"İlk maçta 5-1 kazanıp avantajlı bir skor elde ettik. Ama Twente'nin maçın ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük, bunun bilincindeyiz, biz de 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Hem ülke puanına katkı vermek için de mücadele edeceği. Her ne kadar ilk maçı farklı kazanmış olsak da rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Çok iyi koşan, oyun içinde sürekli taktiksel anlamda opsiyonları olan bir takım. Bunları da yaptığımız analizlerle tespit ettik. İyi mücadele edip kendimize yakışan bir futbolla buradan kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz."

OOSTERWOLDE: BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLACAK

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde ise kariyerine Twente'de başladığını hatırlatarak şunları aktardı:

"Benim için özel bir maç olacak. İlk maçı 5-1 kazanmamıza rağmen önemli bir rövanş olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. Bazı hatalarımız vardı, onları düzelttik. Türkiye’ye ilk geldiğimde kültüre alışmak durumunda kalmıştım. Ufak sakatlıklar da yaşadım. Zor bir başlangıç oldu. Bu sezon gerçekten iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bunu aynı şekilde devam ettirmeyi umut ediyorum."

FERDİ KADIOĞLU SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekibin Hollanda kamp kadrosunda ise Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi

ŞENOL GÜNEŞ:LUCESCU BİZİ TANIYAN TECRÜBELİ BİR HOCA

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Güneş, "Gruplara kalmak için ikinci maçımızı oynayacağız. İlk maçta aldığımız avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. Umarım kendi sahamızda kazanarak turu geçeceğiz. Oyuncular da geçen maçtan bu yana o düşünce içindeler. İyi çalıştılar, yarın çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.

Dinamo Kiev'in hafife alınmayacak bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Lucescu bizi tanıyan tecrübeli bir hoca. Rakibimiz, Ukrayna Milli Takımı'nın iskeletini oluşturan iyi bir takım. Artıları, eksileri var. Bizim sonuç almamız onları küçültmez. Ciddiye alınacak güçlü bir rakip. Zor maç olacaktır. Oradaki de zor maçtı. Goller attık, goller yedik. İhmale gelmeyen ciddi, dikkatli, akıllı, koşan, rakibe oynatmayan ve kendisi oynayan bir takım olarak sahaya çıkmak durumundayız. Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Ofansif defansif her şeyi iyi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HADZİAHMETOVİC: KENDİ SAHAMIZDA DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise basın toplantısında şunları kaydetti:

"İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama bu hafta idmanlarda eksiklerimize çalıştık. İlk maçımda mağlubiyet yaşadık sonra mağlubiyetimiz olmadı. Orta sahada birbirimiz tanıyoruz. Maç maç oynadıkça daha da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu sene iyi şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Kazandığımız için mutluyuz, umarım bu şekilde de devam ederiz. Bükreş'te zemin beklediğimiz gibi değildi, pas trafiğini yapamadık. Kendi sahamızda daha iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum."

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Dinamo Kiev'i ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

CENK VE ABOUBAKAR ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa kupalarında 236'ıncı kez sahne alacak olan siyah-beyazlı ekip Avrupa arenasında 312 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde ise 351 gol gördü.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 10 kez fileleri havalandırdı.

ADANA DEMİRSPOR BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Patrick Kluivert, rakibin çok farklı bir atmosferle karşılaşacağını ifade ederek, "Ortaya koyacağımız futbolla istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Baktığınızda biz baskı kurmayı seven bir takımız. Sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız" dedi.

Taraftarlarının desteğine de dikkati çeken Kluivert, şöyle konuştu:

"Açıkçası kendi işimize konsantre olmamız lazım. 2-1'lik sonuç çok büyük bir fark değil. Hiçbir şekilde aceleci davranmamız gereken bir durum yok. Farklı bir atmosfer, farklı bir maç olacak. Rakibin efektif oyuncuları hem forvet hem orta sahada var. Bizim konsantre olmamız lazım. Bizim için yarınki anahtar kelime topa sahip olmak. Topa sahip olan takım istediğini daha fazla yapabilecektir."

EMRE AKBABA: KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Oyuncu Emre Akbaba da takım olarak maçın öneminin bilincinde olduklarını vurguladı.

Maça hazır olduklarını ve yarını sabırsızlıkla beklediklerine dikkati çeken Emre, şunları kaydetti:

"Sahamızda çok daha iyi oynayan bir takımız. Yarın da galibiyet almamız lazım. Kazanmak için oynayacağız. Stadın dolu olması bizim için motivasyon anlamında çok önemli. Maçı kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu hissettiriyor. Geçen seneden beri taraftarla güzel galibiyetler aldık. İnşallah bir yenisini daha ekleriz. Hocamızın istediklerini net olarak biliyorum ve ben de karşılığını vermek istiyorum."