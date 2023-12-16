Halil Umut Meler: Verilecek cezanın emsal olmasını diliyorum

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki saldırganlar tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler yazılı açıklama yaptı. "Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır" diyen Meler, saldırganların en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sona ermesinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki 2 salgdırgan tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yazılı açıklama yaptı.

Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Meler, "Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır" ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını bildiren Meler, şunları kaydetti:

"Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır."

Meler, ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, hakemlere, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kurulu'na, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

HAKEMLERE ÇAĞRI

"Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulan Meler, "Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur" ifadelerini kullandı.