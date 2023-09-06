Halk otobüslerine ‘reklam’ verildi: Tesettür tarz değil farz’dır

İnegöl Din Görevlileri Derneği ilçede hizmet veren halk otobüslerinin üzerindeki reklam alanını kiraladı. Kiralanan reklam alanında, “Tesettür tarz değil farz’dır” başlığı altında bir Kuran ayetine yer verildi.

AKP iktidarının desteğiyle büyüyen gerici yapıların toplumu dinselleştirmeye dönük faaliyetleri sürüyor. Bu kez de halk otobüsleri aracılığıyla kadınlara nasıl giyineceklerine ilişkin “ders” verildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüslerinin reklam alanı İnegöl Din Görevlileri Derneği tarafından kiralandı.

‘İnegöl online’ adlı haber sitesinin aktardığına göre, kiralanan reklam alanına asıl afişte “Tesettür tarz değil farz’dır” başlığı altında Nur Suresi’nin 31’inci ayetinin meali yer aldı.

İlçede tartışma yaratan reklamda, “tesettürün şartları” ise şu şekilde açıklandı: El ve yüz hariç bütün vücudunu örtmeli, vücut hatlarını belli etmemeli, dar ve şeffaf olmamalı.

Halkın yaşam tarzına müdahale etmeye çalışan reklama sosyal medyada tepki gösteren yurttaşlar, Bursa Belediyesi’ni etiketleyerek reklamın kaldırılmasını talep etti.