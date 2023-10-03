Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'ndan Ayşenur Arslan hakkında yeni açıklama

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kanaldaki 'Medya Mahallesi' programı yayından kaldırılan ve bugün gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin sözlerinin ardından hakkında önce soruşturma başlatılan ardından da gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programının yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Gazete Duvar'da Can Bursalı'ya yeni bir açıklama yapan Mahiroğlu, "Ayşenur ablayla birlikte ortak bir karar aldık. Bu Ayşenur ablayla yolları ayırdığımız anlamına gelmiyor" dedi.

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap da "Ayşenur Aslan'ın linç edildiğini görüyoruz. Bu olay üzerinden medya yine dizayn edilmeye çalışılıyor. Ortak bir karar alındı ve Medya Mahallesi sonlandırıldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan dün (2 Ekim) Halk TV yayınında, Ankara'daki saldırgan hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." şeklinde konuşmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Arslan'ın Ankara'daki saldırının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmış, Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Arslan, bu sabah evine gelen TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.